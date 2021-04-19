Повышение ключевой ставки до 4,75% спрогнозировали в России

Банк России повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 4,75%. Такое решение будет принято на заседании совета директоров ЦБ в пятницу, 23 апреля, сообщила газета «Известия».

В пользу такого сценария высказались 10 из 13 опрошенных экспертов из крупнейших российских банков и аналитических агентств. Как ожидают еще два специалиста, показатель увеличат сразу на 0,5 п. п., до 5%. Один аналитик спрогнозировал его сохранение на нынешнем уровне 4,5%.

Сегодня в стране преобладают проинфляционные факторы. Кроме того, как пояснил руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов, на повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения. А это, по его словам, влияет на потребительскую активность.

По итогам марта рост цен достиг максимального уровня в 5,8%, а за первую неделю апреля инфляция набрала еще 0,1%, отметил Тарасов.

В пользу повышения ключевой говорит последняя статистика, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Она, по его словам, указывает на восстановление экономической активности. Это позволяет Центробанку продолжить сокращение монетарной поддержки экономики. Васильев добавил, что, по данным Росстата, промпроизводство в марте вернулось на докризисные уровни.

Жителям России, которые взяли жилищный кредит под низкий процент, не стоит расслабляться. Банк может поднять ставку уже после заключения договора. Все зависит от действий регулятора. В таком случае ежемесячный платеж существенно вырастет, и это будет проблемой заемщика.