Спор Рамблера и Nginx будет решаться в гражданско-правовых рамках

По итогу встречи было решено поручить менеджменту Рамблера обеспечить расторжение договора с компанией Lynwood. Также было решено предложить ей обратиться в правоохранительные органы с просьбой об отзыве своего заявления.

Кроме этого менеджмент Рамблера должен обратиться в правоохранительные органы с просьбой о прекращении возбужденного ранее уголовного дела. Также, в случае необходимости, было поручено обеспечить защиту интересов компании в рамках гражданско-правового поля.

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Менеджмент Рамблера должен ознакомить основателей компании Ngnix и представителей компании F5 с материалами, свидетельствующими о возможном нарушении прав Рамблера и провести с ними консультации по урегулированию сложившейся ситуации.

«В современном мире ситуации споров о правах на интеллектуальную собственность встречаются повсеместно, и для технологических компаний защита своих прав является естественной, однако данные вопросы должны решаться в гражданско-правовой плоскости. Мы предпримем все возможные усилия для того, чтобы данная ситуация была разрешена путем консультаций с участием вовлеченных в нее сторон», — заявил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель совета директоров Рамблера.

Он добавил, что компания уже несколько дней находится в контакте с основателями Ngnix, чтобы помочь урегулировать все вопросы. Также Хасис подчеркнул, что Сбербанк оставляет за собой все права, связанные с нарушением A&NN предоставленных гарантий.

«Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что и Рамблер, и Сбербанк полностью поддерживают единодушную позицию российского технологического сообщества относительно open source решений. Мы участвуем в десятках различных крупных проектов с открытым исходным кодом. Справедливо сказать, что Open Source является основой ИТ-стратегии как Сбербанка, так и Рамблера», — заключил Хасис.