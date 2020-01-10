Список долларовых миллиардеров России пополнился

Фирма россиян направлена на разработку программных продуктов для резервного копирования данных, их восстановления, защиты и безопасности. В рейтинге, который был опубликован весной прошлого года, состояние каждого из бизнесменов оценивалось в 700 миллионов долларов.

В список миллиардеров Ратмир и Андрей попали благодаря продаже компании американскому фонду Insight Partners. Он оценил проект в пять миллиардов долларов. Сделка состоится в первом квартале этого года, после чего основатели покинут совет директоров.