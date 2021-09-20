Долги россиян на 1,6 миллиарда рублей спишут без суда

Долги россиян более чем на 1,6 миллиарда рублей будут списаны в рамках механизма внесудебного банкротства, рассказал заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

В беседе с газетой «Известия» чиновник отметил, что полученные результаты говорят о том, что новый институт банкротства в России состоялся.

За первый год реализации упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тысяч обращений, рассказал замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. По пяти тысячам из них инициирована процедура внесудебного банкротства. Она полностью завершена уже в отношении 2,5 тысяч россиян. В это число попали те, кто подал заявление в числе первых.

Полноценную социальную функцию освобождения от долгов, как отмечают эксперты, институт начнет выполнять через несколько лет после ряда настроек нового механизма. Тогда количество дефолтов физических лиц увеличится, считают они.

Возврат снятых со счетов или вкладов денег могут потребовать в Агентстве по страхованию вкладов. Претензии оно обычно предъявляет к кажущимся подозрительными операциям. В судебном порядке АСВ потребует вернуть средства, если кредитная организация лишилась лицензии или обанкротилась. Ситуации возможны даже через год после получения средств.