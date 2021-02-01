Россиянам рассказали, когда банк может списать часть вклада

«Сюрприз может ждать вкладчика, если в его отношении по решению суда открыли исполнительное производство. Вклад признается имуществом, судебный пристав может арестовать все счета, списав с них задолженность», — пояснил финансист.

Изъять деньги со срочного вклада могут из-за штрафов за нарушение ПДД, неуплаченных налогов и иных долгов.

Дорофеев отметил, что кредитная организация не станет этому препятствовать. Таким же образом банк может поступить, если помимо депозита у клиента там есть кредит, и он перестал обслуживаться.

Для банка изъять деньги со счета проще, чем «инициировать полноценный процесс взыскания задолженности», пояснил собеседник.

Наконец, части вклада можно лишиться при банкротстве банка, если на депозите было более 1,4 миллиона рублей. Для получения средств выше этого лимита придется встать в очередь с другими должниками.