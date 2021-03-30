Спецслужбы Сирии передали музею Латакии уникальную коллекцию монет

Спецслужбы Сирии перехватили груз, состоящий из редких монет. Большая часть их них была использована в византийский период.

Они были перехвачены у контрабандистов. Некоторые монеты пытались сбыть старьевщики, которые специализируются на поиске и перепродаже культурных ценностей, о чем сообщил «Пятый канал». Коллекцию передали в дар музею Латакии. Выдающееся собрание монет обладает значительным культурным и историческим смыслом, напомнили «Дни.ру».