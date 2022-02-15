Специальные налоги и тарифы на свет предложили ввести для майнеров

Минэкономразвития предложило ввести сниженные коммерческие тарифы на электроэнергию для майнинга в ряде регионов и установить налоги по факту конвертации криптовалюты в рубли. Идею поддержали в Минэнерго, но отвергли в Центробанке.

Об инициативе МЭР по разрешению майнинга в регионах с устойчивым профицитом генерации электроэнергии, сообщила газета «Известия».

В министерстве указали на то, что добыча криптовалют должна быть признана коммерческой деятельностью, а тем, кто ей занимается, следует платить налоги при конвертации криптовалюты в рубли. Подобная схема работает в Германии и Японии. При этом в России майнинг стоит разрешить только там, где нет рисков вреда электроснабжения жилья, объектов социальной сферы и промышленности, уточнили в МЭР.

В ведомстве также предложили ввести порог использования электроэнергии для физлиц. Правда, это значение пока не определено. Планируется, что оно должно покрывать бытовые нужды домохозяйства. А если потребители начнут заниматься майнингом, то их расходы вырастут, пояснили в ведомстве.

Представитель Минэнерго заявил изданию, что министерство поддерживает законодательное регулирование майнинга. В ЦБ РФ идею легализации оборота криптовалют оценили негативно. В регуляторе объяснили, что из-за непроизводительного спроса на электроэнергию майнинг будет ограничивать производство в России и ставить под угрозу снабжение жилых объектов и предприятий. То есть ни о какой выгоде речь уже идти не будет.

Помимо этого, добыча криптовалют идет вразрез с достижением углеродной нейтральности, подчеркнули в банке.