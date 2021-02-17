Специалисты спрогнозировали развитие курса рубля на 2021 год

Главный экономист Сбербанка Антон Крученевский заявил, что средний обменный курс рубля составит 72 рубля за доллар, сообщило РИА ФАН.

По словам специалиста, на данный момент есть потенциал для укрепления рубля. К четвертому кварталу стоимость доллара должна упасть до минимальной отметки за год — 71 рубля. Максимальный спад рубля ожидается в третьем квартале. По прогнозам Крученевского, стоимость доллара возрастет до 73 рублей.

Ожидается, что стоимость евро в четвертом квартале составит 88,8 рубля.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев отметил, что резких изменений на валютном рынке ожидать не стоит.