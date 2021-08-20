Специалисты рассказали, как правильно экономить в магазине

Часто происходит такое, что, заходя в магазин, мы оставляем там в разы больше денег, чем изначально планировали. Специалисты объяснили, как правильно экономить в магазинах. Об этом рассказала финансовый консультант Алена Никитина в беседе с радио Sputnik.

Зачастую лишние траты происходят из-за спонтанных покупок. Консультант отметила, что приходить в магазин стоит с приготовленным заранее списком покупок. Также важно брать с собой ограниченное количество денег.

«Когда мы идем за покупками с кредитной картой, у нас ощущение безлимитности. Но если мы идем за молоком и у нас в кармане 100 рублей, то мы купим молоко и не купим других продуктов еще на полторы тысячи», — объяснила эксперт.

Никитина посоветовала также использовать сервисы доставки продуктов. Таким образом не получится случайно купить лишнего, передал «Петербургский дневник».

При этом покупки по скидкам и акциям не всегда помогают сэкономить деньги. Порой товары без скидки в других супермаркетах дешевле.

«Иногда бывает, что со скидкой дороже, чем без скидки в другом месте. Если есть желание, можно провести исследование: сравнить цены на разные группы товаров в нескольких магазинах, чтобы выявить закономерности, где и что выгоднее покупать», — посоветовала Алена Никитина.