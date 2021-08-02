Специалисты рассказали, как получить выплату в 10 тысяч для школьников

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьи с детьми возрастом от шести до 18 лет могут получить пособие в размере десяти тысяч рублей. Кроме того, на пособия могут претендовать ученики старше 18 лет (вплоть до 23 лет), которые, из-за проблем со здоровьем, продолжают обучаться в школе. О том, как получить данную выплату, сообщила «Общественная служба новостей».

Изначально предполагалось, что выплаты начнут выдавать с 16 августа, а заявление на получение пособия необходимо было подать до 15 июля. Однако затем указ был скорректирован. Теперь получить пособие можно начиная со 2 августа.

Власти рассчитывают, что пособие смогут получить более 20 миллионов детей. Из бюджета планируют выделить 204 миллиарда рублей. Суммы рекомендуют потратить на сборы ребенка в школу.

Министр труда и соцразвития Антон Котяков заявил, что для получения пособия необходимо подать заявление в МФЦ, ПФР или отделения соцзащиты. Кроме того, заявку можно подать через личный кабинет Госуслуг. Оформить заявление можно будет до 1 ноября 2021 года.