Специалисты рассказали, как не попасть в финансовую пирамиду

Каждый день мошенники создают все новые способы обмана людей. Одним из них являются финансовые пирамиды. О том, как распознать подобную схему обмана, рассказала консультант по финансовым вопросам Татьяна Волкова в интервью радио Sputnik.

По мнению специалиста, главным признаком финансовых пирамид являются необоснованно высокие доходы и отсутствие лицензии Центробанка. Она отметила, что настоящие инвестиционные компании не смогут предложить доход в 20% годовых.

Специалист рассказала, как выбрать подходящую компанию для вложения своих средств. В первую очередь необходимо обратить внимание на лицензию.

«Если это российская компания, то у нее должна быть лицензия Центробанка РФ, если зарубежная, то у нее должна быть лицензия центрального банка и надзорного органа той страны, в которой она появилась. Во-вторых, нужно смотреть, откуда берется прибыль. Если никакой конкретики об инструментах, о финансовой деятельности нет, то лучше держаться подальше от такой организации», — посоветовала она.