Специалисты пояснили, как падение рубля повлияет на ипотеку

Эксперты уточнили, что рынок недвижимости опосредованно зависит от курса рубля и цен на нефть, так как при ухудшении экономических показателей уменьшается спрос на жилье.

«Однако это не сиюминутный процесс, и вряд ли в ближайшие полгода мы увидим резкое изменение цен на недвижимость — как в новостройках, так и на вторичном рынке», — отметил президент группы компаний «БЕСТ-Недвижимость», вице-президент РГР Григорий Полторак.

Он обратил внимание на то, что покупательская активность приостановится на некоторое время: клиентам необходимо обдумать произошедшее и возможные риски.

«Любая неожиданная новость, а тем более с негативным характером, приводит к ступору — потребителям требуется время, чтобы вникнуть в ситуацию и оценить свои возможности и перспективы. Особенно если речь идет о таком крупном и дорогостоящем приобретении, как недвижимость», — добавил Полторак.

Эксперты уже заметили реакцию рынка на случившееся.

«Многие граждане, которые задумывались о продаже квартиры, также находятся в ступоре, поскольку цена их недвижимости в валюте существенно просела. Поэтому некоторые собственники решили отказаться от продажи. Другие ориентируются больше на рублевые цены, и так как резких изменений в рублях не произошло, то еще есть шансы относительно выгодно провести сделку по продаже», — пояснил генеральный директор финтех-компании TWINO Ашот Торосян.

Управляющий инвестициями в недвижимость Игорь Индриксонс предположил, что ожидается «бум покупок на рынке недвижимости в России, так как больше некуда вкладывать».

Частный инвестор, эксперт Александр Холодов посоветовал брать жилье в ипотеку.

«Дело в том, что ослабление российской валюты ведет к ускоренному росту инфляции, а для того чтобы предотвратить такой сценарий, Центральный банк всегда прибегает к повышению ставок», — уточнил он.