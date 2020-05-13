Специалисты поделились советами, как получить кредит при плохой кредитной истории

Он советует заемщикам предоставлять что-то в залог или выбрать программу с официальным подтверждением дохода. При высоком доходе шанс одобрения заявки есть.

«Если деньги нужны не так срочно, то можно исправить кредитную историю, оформив небольшой кредит и по графику закрыв задолженность. Есть также специальные программы, предназначенные для исправления кредитной истории», — объяснил Рябинин.

Граждане с автомобилем могут обратиться в автоломбард для получения кредита. Эксперт отметил необходимость внимательного изучения организации и условий заключаемого соглашения.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари», заявила, что улучшить кредитную историю можно с помощью кредитных карт. Необходимо пользоваться лимитом в течение нескольких месяцев, возвращая деньги вовремя.