    13 мая 2020, 13:23

    Специалисты поделились советами, как получить кредит при плохой кредитной истории

    Анастасия Кременчугская

    Никита Рябинин, глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group, в беседе с Lifе.ru рассказал, как повысить свои шансы на одобрение кредита, если ваша кредитная история подпорчена просрочками.

    Он советует заемщикам предоставлять что-то в залог или выбрать программу с официальным подтверждением дохода. При высоком доходе шанс одобрения заявки есть.

    «Если деньги нужны не так срочно, то можно исправить кредитную историю, оформив небольшой кредит и по графику закрыв задолженность. Есть также специальные программы, предназначенные для исправления кредитной истории», — объяснил Рябинин.

    Граждане с автомобилем могут обратиться в автоломбард для получения кредита. Эксперт отметил необходимость внимательного изучения организации и условий заключаемого соглашения.

    Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари», заявила, что улучшить кредитную историю можно с помощью кредитных карт. Необходимо пользоваться лимитом в течение нескольких месяцев, возвращая деньги вовремя.