Деньги 19 июня 2023, 07:11 Специалисты назвали топ-5 регионов России с самыми высокими доходами населения ЯНАО, НАО и Москва стали лидерами рейтинга регионов по доходам населения РИА «Новости»

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Рейтинг регионов с самыми высокими доходами населения возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, последнее место заняла Ингушетия. РИА «Новости» представило результаты исследования РИА «Рейтинг».

Реальные располагаемые доходы россиян в 2022 году сократились на 1% в отличие от пандемийного 2020 года, когда этот показатель составил 3,5%. За чертой бедности оказались 9,8% россиян, 14,3 миллиона человек, вместо 11%, 16 миллионов, в 2021 году.

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Специалисты проанализировали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2022 году. В пятерку регионов с самыми высокими показателями вошли Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа, Москва, Магаданская область и Чукотка. Последнее, 85-е место заняла Ингушетия, чьи жители втрое беднее, чем в ЯНАО.

Подмосковье попало в топ регионов с наименьшим числом жителей за чертой бедности, заняв пятое место. Первые четыре достались ЯНАО, Санкт-Петербургу, Москве и Татарстану.

Инфляция в России приблизилась к историческому минимуму и составила 2,9%. Президент России Владимир Путин заявил, что она ниже, чем во многих западных странах.