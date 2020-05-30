Специалисты назвали профессии, которые ждет зарплатный взрыв после пандемии

По данным специалистов, может вырасти оплата PR- и SMM-специалистов, продюсеров и контент-менеджеров. Это связано с тем, что бизнесу будет необходимо преодолевать кризис и всячески увеличивать поток новых клиентов.

Также на прибавку к зарплате могут рассчитывать IT-специалисты, аналитики больших данных и онлайн-маркетологи.

Сложное финансовое положение у многих может способствовать росту зарплат антикризисных менеджеров и консультантов по финансам. Также больше начнут получать медики, психологи и психотерапевты, предположили эксперты. Кроме того, рост зарплат могут ожидать опытные онлайн-педагоги и репетиторы, виртуальные гиды.

Специалисты полагают, что оплата труда увеличится у работников аграрного сектора: агрономов, лаборантов, операторов машинного доения, зоотехников, ветеринаров.