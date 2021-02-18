Специалисты дали прогноз по ценам на жилье весной

Цены на недвижимость в ближайшее время стабилизируются, поскольку спрос на жилье падает. Прогноз сделал руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских, сообщило агентство Ura.ru.

«Сейчас фактически мы наблюдаем период стабилизации рынка. Люди, которые хотели с банковских вкладов в недвижимость перевести деньги, уже перевели. Маткапитал те, кто хотел, уже реализовали. И без отмены льготной ипотеки рынок более-менее начал стабилизироваться», — пояснил Камельских.

Спрос постепенно приближается к среднемесячным показателям.

Эту точку зрения подтвердила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По ее словам, интерес к недвижимости не был связан со льготной ипотекой. Тогда соотечественники просто боялись за свои сбережения, потому что из-за девальвации рубля резко упали ставки по депозитам.

Отмена льготной ипотеки никак не отразится на рынке.

«Новых покупателей просто неоткуда брать. Поэтому причин для роста цен нет», — объяснила эксперт.

По словам независимого эксперта рынка недвижимости Андрея Бекетова, рост цен на жилье будет идти только на уровне инфляции. Соответственно, скачков 2020 года в ближайшее время не предвидится.