Специалист ЦБ предупредил о риске перегрева российской экономики
Специалист ЦБ Кирилл Тремасов: российская экономика близка к перегреву
Анализ рынка труда показывает, что экономика России близка к состоянию перегрева. Ее дальнейший рост можно обеспечить за счет увеличения производительности в стране.
Глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов дал такой прогноз в интервью YouTube-каналу Bitkogan.
«Скорее всего, мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей. <…> И рынок труда — это вот как раз ключевое ограничение долгосрочного роста», — подчеркнул он.
Представитель Центробанка отметил, что повышения производительности крайне сложно добиться без конкуренции. Однако без этого экономика едва ли сможет показывать устойчивое развитие в долгосрочной перспективе.
Тремасов добавил, что оценить состояние экономики для специалистов легче всего по тому, в каком состоянии находится рынок. Что касается России, то сейчас отмечается очень низкий относительно других лет уровень безработицы. Количество вакансий, наоборот, максимальное. Это приводит к дефициту трудовых ресурсов.