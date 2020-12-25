Специалист спрогнозировал прекращение роста рубля в конце года

Специалист заметил, что в Азии и Европе преобладают панические настроения. Помимо прочего, опустившиеся ниже 50 долларов за баррель цены на нефть ослабляют положение рубля. По словам Деева, после сообщений о еще одном санкционном пакете США против России инвесторы теряют оптимистичный настрой, сообщил сайт «Утро.ру».

«Полагаю, в ближайшей перспективе, то есть до конца 2020 года, можно ожидать доллара по 80 рублей, а евро — по 95 рублей», — уточнил экономист.

Эксперт добавил, что в этот период рубль потеряет свой рост.