Специалист спрогнозировал инфляцию из-за роста курса доллара

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин спрогнозировал усиление инфляции из-за увеличения курса доллара, сообщила «Российская газета».

В США внезапно поднялись цены на товары и подорожало производство. На фоне происходящего растут и инфляционные ожидания. Как считает Бабин в рамках нынешней ситуации ФРС США может снова начать ужесточать монетарную политику, написал сайт «Утро.ру».

«Дело в том, что более жесткие монетарные условия являются одним из главных фундаментальных факторов относительной силы любой валюты», — отметил специалист.

По мнению эксперта, опасения вызывает повышающийся интерес потребителей к сырьевому рынку, в частности к нефти. Увеличение стоимости сырья ведет к усилению инфляции. По этой причине инвесторы избегают рисковых активов, делая ставку на защитные инструменты, среди которых доллар.