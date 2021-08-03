Назван способ сдержать рост цен на сельхозпродукцию

Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова рассказала о том, как контролировать рост цен на сельскохозяйственную продукцию. Об этом сообщили «Известия».

Специалист отметила, что важно отслеживать цены, а также своевременно выявлять все возникающие нарушения. Кроме того, стоит оказывать своевременную помощь нуждающимся слоям населения. По словам Назаровой, такой подход уже действует в ряде регионов.

«Российская сельскохозяйственная отрасль уже способна накормить не только внутренний рынок, но и другие страны. Чем она и занимается: по итогам 2020 года экспорт сельхозпродукции принес бюджету страны больше 30 миллиардов долларов», — отметила специалист.