Специалист рассказал, на что нужно обратить внимание перед заключением кредитного договора

Порой кредит необходим для того, чтобы приобрести что-то в срочном порядке. Руководитель группы компаний «Содействие» Алексей Лашко рассказал, какие правила необходимо соблюдать перед заключением кредитного договора. Об этом сообщили News.ru.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо рассчитать полную стоимость кредита. Очень важно учитывать не базовую процентную ставку, а полную стоимость кредита (ПСК).

«Первое, что стоит сделать — это зайти на сайт ЦБ и посмотреть полную стоимость кредита по вашему продукту, на выбранный вами срок и сумму займа. Сравнить заявленную ставку в договоре с ПСК, который указан на сайте Центробанка», — рассказал Лашко.

По мнению эксперта, таким образом пользователь может убедиться в том, что банк не навязал дополнительные комиссии и платежи. Обычно в список дополнительных взысканий входят страховки, стоимость годового обслуживания карты и ссудного счета.

Обычно банковские служащие пытаются убедить клиента в том, что без страховки кредит ему не одобрят. Однако эти заявления являются обманом, так как зачастую страховка не связана с договором займа и оформляется отдельным документом.

«Страховку очень любят включать в стоимость кредитного продукта. При оформлении займа сроком на пять лет стоимость страховки может достигать 20% стоимости кредита. Соглашаться на эти условия не надо», — пояснил эксперт.

Лашко отметил, что важно сравнивать не процентную ставку разных банков, а итоговую ежемесячную сумму платежа. Если же вы оформляете кредитную карту, крайне важно проверить все условия договора. Как правило, оплата кредитной карты начинается со второго года использования. При чем расторгнуть договор бывает проблематичным занятием.

«Банку не выгодно делиться деньгами бесплатно. Его задача — подсадить вас на текущие платежи с процентами, заманить, к примеру, увеличением лимита кредитования», — подытожил эксперт.