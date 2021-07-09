Специалист рассказал, как вернуть россиянам качественную рыбу

Чтобы вернуть россиянам хорошую рыбу, необходимо значительно сократить ее экспорт. Таким мнением поделился руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Савельева, государству необходимо простимулировать рынок. Он отметил, что за последние пять лет в России стали гораздо реже есть рыбу — с рекомендуемых Минздравом 22-х килограммов до 13-ти килограммов на душу населения. Специалист связывает этот факт с подорожанием морепродуктов. По его словам, стоимость рыбы за тот же период выросла в 2,5-3 раза.

«Качество рыбы — это серьезная проблема. Поскольку основные потоки рыбы идут за рубеж, мы не научились ее толком ни хранить, ни транспортировать, ни фасовать. Нам еще надо поучиться торговать ей», — заметил Савельев.

Савельев посоветовал «включить мозг» и вернуть экспортный поток на «родной берег». Он посоветовал отменить возврат НДС для экспортеров, упростить и снизить сборы в родных портах, а также упростить систему ветеринарной сертификации.

«Нужно использовать имеющиеся в руках государства преференции, мотивировать перевозки с Дальнего Востока. Если чиновники включат мозги, то они без труда обнаружат эти мотивы и включат рычаги», — подытожил специалист.