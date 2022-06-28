Специалист по фальшивой валюте Давидис: перевыпуск сторублевых купюр не связан с подделками

Специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис рассказала, что сторублевые купюры решили обновить не из-за того, что их могут подделать. Об этом сообщила НСН.

Давидис уточнила, что фальшивомонетчиков не особо интересуют такие маленькие номиналы. Купюры в 100 рублей в этом плане менее защищены, чем в 5000 рублей, но их и не подделывают.

«Сто рублей не подделываются в связи с себестоимостью, фальшивомонетчики занимаются более высокими номиналами», — заключила Давидис.