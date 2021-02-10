Специалист оценил выгоду инвестирования маткапитала в финансовый рынок

Член Российской Ассоциации международного права Владимир Тихоньков оценил выгоду инвестирования материнского капитала в финансовый рынок, сообщило РИА ФАН.

Представители правительства РФ заявили о планах разрешить инвестирование средств маткапитала, написал РБК со ссылкой на дорожную карту по развитию механизмов инвестиций России.

Уточняется, что размер материнского капитала в настоящий момент равен 483 тысячам рублей на первого ребенка. Если учитывать надбавку за второго, эта сумма составит практически 639 тысяч рублей. Тихоньков отметил, что доходность по облигации федерального займа для населения составляет 5,4%.

По его словам, агенты собирают на операциях комиссию в 1,5%. Это говорит о том, что сделка может быть невыгодной и даже убыточной. Специалист уверен, что доходность скорее всего не превысит отметку 3,9%. В итоге размер «выигрыша» будет равен примерно 0,2% в сравнении с ситуацией, когда средства лежат в Пенсионном фонде. Так, родители не получат ничего, кроме лишнего стресса из-за манипуляций с деньгами.