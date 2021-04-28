Специалист оценил влияние курса доллара на зарплаты в рублях

Доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец оценила влияние курса доллара на заработные платы в рублях, сообщил сайт NEWS.ru.

По ее словам, нередко обращается внимание на то, что настоящий уровень инфляции выше, чем официальный, на который ориентируются при индексации зарплат и соцвыплат. При этом тенденции изменения курса доллара к российской валюте устанавливаются, исходя из внешних факторов. Как считает Иванова-Швец, лучше считать реальный рост зарплат при помощи паритета покупательной способности (ППС).

Еще есть вариант сравнить страны по росту средней зарплаты и увеличению цен. Например, в РФ с 2001 года по 2017 год средний доход гражданина вырос в 26 раз, а рост цен составил 171,52%. В Штатах средняя заработная плата поднялась в 1,8 раза при росте стоимость продуктов на 34,99%. Это указывает на примерно одинаковую тенденцию роста.