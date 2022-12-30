Деньги 30 декабря 2022, 17:17 Специалист оценил идею создания российской мобильной операционной системы Арсений Щельцин усомнился в необходимости российской мобильной операционной системы

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Недавно стало известно, что в России планируют разрабатывать собственную мобильную операционную систему. Эта новость вызвала сомнения у представителей профессионального сообщества. Об этом «Национальной службе новостей» рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По его словам, не стоит ждать, что эта система станет каким-то ноу-хау. Потому что разрабатывать ее будут на базе Android. По мнению Щельцина, это тривиальная задача. Но смущает эксперта другое. В первую очередь, что эта система вряд ли будет экономически выгодной. Так как непонятно, как ее устанавливать на иностранные устройства, чьи компании-производители в этом не заинтересованы.

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В любом случае, если ее все-таки запустят, то систему ждет длинный и сложный путь.

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«Большая тема — экосистемы вокруг операционной системы — поиск, реклама на дополнительных страницах, реклама при поиске, дополнительное использование информации о человеке, чтобы предлагать ему рекламу. Такой непростой путь должен оправдываться экономическими планами по рекламе», — подытожил Арсений Щельцин.