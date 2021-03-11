Специалист объяснила, как получить доход от кредитной карты

Получить доход от кредитной карты можно только с помощью предлагаемых банками кешбэков и баллов. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры банковского дела Университета «Синергия» Екатерина Исаева.

«Несомненно, заемщик имеет возможность приобрести товары или услуги сегодня и пользоваться ими, а не копить на их приобретение. То есть, такая карта позволяет сократить разрыв между потребностью в средствах у одного человека и наличием их у банка-кредитора», — сказала она.

При этом любая кредитная карта с грейс-периодом — это обычный кредит, который базируется на срочности, платности и возвратности. Специалист отметила, что кредит не может быть бесплатным, банки должны на них зарабатывать.

Исаева отметила, что от кредита получить чистую финансовую выгоду сложно.

Ранее россиянам объяснили, откуда на кредитке возникает «лишняя» сумма долга. Преподаватель университета «Синергия» Антон Рогачевский рассказал, что чаще всего это комиссия за снятие наличных.