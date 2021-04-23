Специалист объяснил, во что выгоднее вкладывать материнский капитал
Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко объяснил, во что выгоднее вкладывать средства от материнского капитала, написало РИА ФАН.
Около 2,2 миллиона семей с детьми пока не воспользовались материнским капиталом. Как считает Десятниченко, лучше всего инвестировать его в улучшение жилищных условий. Второе место занимает вариант ежемесячной выплаты на текущие нужды. Эксперт отметил, что вложения в активы компаний могли бы принести семьям с детьми стабильный дополнительный заработок.
«Конечно, эта идея требует тщательнейшей проработки, потому что инвестирование всегда подразумевает риски. Однако при грамотном выборе момента приобретения пакетов акций и длительном периоде владения вероятность потерь значительно падает, а возможность увеличения среднегодовой прибыли, наоборот, возрастает», — пояснил Десятниченко.
Специалист не советует родителям рассчитывать, что они смогут потратить капитал в отдаленном будущем, и не откладывать эти средства на черный день.