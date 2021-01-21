Специалист объяснил, почему жителям РФ нужно вкладываться в рынок акций

По словам специалиста, благодаря системам страхования самым надежным считается банковский вклад. Однако в настоящий момент ключевая ставка находится на рекордном минимуме — 4,25%. По этой причине рублевые процентные ставки не перекрывают инфляцию, составляющую 5%.

«Реальная альтернатива сейчас — это рынок акций. Дивидендная доходность может доходить до 10%. Из-за санкций российский рынок акций недооценен. Он может вырасти на треть в текущем году», — пояснил Разуваев.

Эксперт добавил, что плохо разбирающемуся в акциях человеку можно вложиться в паевой инвестиционный фонд. Это наименее сложный способ, показывающий доходность, близкую к рынку.