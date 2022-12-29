Деньги 29 декабря 2022, 15:49 Специалист объяснил, почему российская криптобиржа не может появиться в общем доступе раньше 2025 года

Читать 360tv в

Председатель комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков ранее заявлял о возможном появлении в России криптобиржи уже в следующем году. Эти прогнозы оценил криптоэксперт Евгений Каминский в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, для появления криптобиржи в стране необходимо приложить немало усилий. Каминский считает, что она может появиться и быть общедоступной не раньше 2025 года.

Реклама

Эксперт также отметил, что в первое время эта биржа может быть небезопасной для пользователей из-за взломов.

Реклама