29 декабря 2022, 15:49
Специалист объяснил, почему российская криптобиржа не может появиться в общем доступе раньше 2025 года
Председатель комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков ранее заявлял о возможном появлении в России криптобиржи уже в следующем году. Эти прогнозы оценил криптоэксперт Евгений Каминский в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам эксперта, для появления криптобиржи в стране необходимо приложить немало усилий. Каминский считает, что она может появиться и быть общедоступной не раньше 2025 года.
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Эксперт также отметил, что в первое время эта биржа может быть небезопасной для пользователей из-за взломов.
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