Специалист объяснил, как избежать автосписания средств банком

Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян объяснил, как избежать автосписания банком средств за услуги ЖКХ и кредиты.

По словам специалиста, инициатива списания денег со счетов клиентов будет считаться законной только после оформления договора, в котором четко указан этот пункт, информирует ИА Nation News.

«Все зависит от договора с клиентом, потому что, если будет проводиться автосписание без него, все может быть оспорено. Это серьезный вопрос», — пояснил Тосунян.

Он отметил, что иногда клиент сам просит настроить автоматическую оплату, чтобы не забыть и не пропустить дату оплаты. Эксперт заключил, что нельзя обобщать все платежи. Банк может списывать только конкретные средства, заявленные в запросе компании.