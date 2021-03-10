Специалист назвал стоимость ремонта комнаты в центре Санкт-Петербурга

Специалист по отделочным работам Андрей Махов рассказал о стоимости ремонта одной комнаты в квартире, которая находится в центре Санкт-Петербурга, сообщило ИА «Невские новости».

Эксперт рассмотрел в качестве примера среднюю площадь в 20 квадратных метров.

«Если покупать комнату — нет смысла делать нормальный ремонт, если не выкуплена целая квартира. Это больше косметический ремонт: переклеить обои, постелить ламинат», — уточнил Махов.

По его словам, даже обычная покраска стен может стоить довольно много при условии, что речь идет о высоких потолках. Если выбрать гипсокартон и просто поклеить обои, это выйдет примерно в 30 тысяч рублей. Натяжной потолок будет стоит около 750 рублей за квадратный метр, то есть еще 15 тысяч рублей.

Кроме этого, за перестилку ламината тоже нужно будет заплатить примерно 15 тысяч рублей. В целом ремонт обойдется в 70–100 тысяч рублей.