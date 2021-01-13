Специалист назвал «сильно размытой» банковскую тайну в России

В среду, 13 января, стало известно о поправках Минюста. Согласно нововведению, ведомство сможет получать доступ к данным о финансовых операциях россиян. По словам Кормоша, узнать эти сведения давно могут несколько ведомств.

«Практически не только органы полиции, но и органы дознания, Следственный комитет, Федеральная служба судебных приставов, налоговая инспекция, Центральный банк соответственно — много самых разных ведомств получает отчетность и прочее от банков», — пояснил специалист.

Он отметил, что банковская тайна уже на протяжении многого времени является «сильно размытой». Вице-президент АРБ заметил, что Минюст может получить информацию об операциях через Росфинмониторинг. Как считает эксперт, наличие такого доступа рискованно, так как данные могут попасть к третьим лицам.