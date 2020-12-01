Специалист назвал главные причины неплатежей россиян по кредитам

Согласно статистике бюро кредитных историй «Эквифакс», в октябре текущего года россияне проигнорировали платежи по автокредитам на 638 миллионов рублей. В целом объем просрочки до 30 дней увеличился на 10,6% по сравнению с сентябрем.

«Первый фактор чисто математический: растет портфель, растет объем выдачи, и это неизбежно тащит за собой рост просроченной задолженности. Другим фактором является осень: испортилась погода, снизилось настроение, это тоже может влиять на дисциплину платежей», — предположил специалист.

Грибанов уверен, что ничего серьезного пока не происходит. Рост задолженностей не уходит за пределы органичного развития рынка. Он объяснил, что значительная часть просрочки занимает меньше 30 дней, то есть является краткосрочной. Эксперт заключил, что это обусловлено лишь снижением дисциплины.