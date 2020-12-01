Специалист Минздрава сообщила о росте цен на пластические операции
Пластический хирург Министерства здравоохранения РФ доктор медицинских наук, профессор Наталья Мантурова сообщила, что в России выросли цены на операции по коррекции внешности, пишет сайт NEWS.ru.
Она уточнила, что стоимость расходных материалов стала выше. По ее словам, это связано с изменением курса валют. Импортная продукция подорожала ощутимее отечественной. За рубежом цены подскочили на 50%, а в нашей стране на 30%.
«Если учитывать только расходные материалы, то из-за этого на операции основных направлений — блефаропластика, ринопластика, маммопластика и face lifting — цены поднялись в целом на 14%», — объяснила специалист.
Врач обратила внимание, что это в разы меньше повышения цен на расходники.