Специалист Минздрава сообщила о росте цен на пластические операции

Она уточнила, что стоимость расходных материалов стала выше. По ее словам, это связано с изменением курса валют. Импортная продукция подорожала ощутимее отечественной. За рубежом цены подскочили на 50%, а в нашей стране на 30%.

«Если учитывать только расходные материалы, то из-за этого на операции основных направлений — блефаропластика, ринопластика, маммопластика и face lifting — цены поднялись в целом на 14%», — объяснила специалист.

Врач обратила внимание, что это в разы меньше повышения цен на расходники.