01 марта 2023, 12:00
Специалист Элла Боксер рассказала, на что обратить внимание при оформлении кредита
Россияне нередко берут кредиты, но при оформлении нужно обратить внимание на ряд моментов. Об этом RT рассказала руководитель направления онлайн-кредитования финансового маркетплейса «Сравни».
Во-первых, стоит узнать свой кредитный рейтинг. Он зависит от количества оформленных продуктов, долговой нагрузки и наличии просрочек в прошлом. Также стоит оценить свою возможность платить по кредиту. Если платеж превышает 40% от дохода, то от него лучше отказаться.
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Также следует обратить внимание на предлагаемую банком ставку. Нередко за выгодными предложениям стоят дополнительные продукты.
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«Во-вторых, проверьте условия по страхованию кредита или других дополнительных продуктов. Как правило, ставка по кредиту зависит от их наличия или отсутствия. При этом рекомендую не отказываться сразу, а внимательно ознакомиться с условиями. Такие услуги могут помочь в ситуациях, если у вас возникнут проблемы с выплатой кредита или со здоровьем», — сказала Элла Боксер.
Также специалист рекомендовала внимательно проверить договор на наличие дополнительных платежей. Например, за смс-информирование.
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