Деньги 01 марта 2023, 12:00 Специалист Элла Боксер рассказала, на что обратить внимание при оформлении кредита

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Россияне нередко берут кредиты, но при оформлении нужно обратить внимание на ряд моментов. Об этом RT рассказала руководитель направления онлайн-кредитования финансового маркетплейса «Сравни».

Во-первых, стоит узнать свой кредитный рейтинг. Он зависит от количества оформленных продуктов, долговой нагрузки и наличии просрочек в прошлом. Также стоит оценить свою возможность платить по кредиту. Если платеж превышает 40% от дохода, то от него лучше отказаться.

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Также следует обратить внимание на предлагаемую банком ставку. Нередко за выгодными предложениям стоят дополнительные продукты.

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«Во-вторых, проверьте условия по страхованию кредита или других дополнительных продуктов. Как правило, ставка по кредиту зависит от их наличия или отсутствия. При этом рекомендую не отказываться сразу, а внимательно ознакомиться с условиями. Такие услуги могут помочь в ситуациях, если у вас возникнут проблемы с выплатой кредита или со здоровьем», — сказала Элла Боксер.

Также специалист рекомендовала внимательно проверить договор на наличие дополнительных платежей. Например, за смс-информирование.