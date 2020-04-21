    21 апреля 2020, 13:52

    «Спекулятивный момент». Песков — о ситуации с ценами на нефтяные фьючерсы

    Артур Блянихов

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обозначил, что Кремль очень внимательно отслеживает динамику цен на нефтяном рынке, передает RT.

    «Что касается вот этой вот свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно такой спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май», — цитирует представителя Кремля «Царьград».

    По его словам, не нужно придавать этому какую-то «апокалиптическую окраску».

    В свою очередь заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook оценил падение фьючерсов на нефть.

    «То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор», — заметил политик.

    Отмечается, что накануне нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые снизилась до отрицательных значений. На Нью-Йоркской товарной бирже стоимость барреля достигла минус 40,32 доллара. Подобный обвал цен объясняется слабым спросом на нефть и переполненными нефтехранилищами в Соединенных Штатах.