«Что касается вот этой вот свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно такой спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май», — цитирует представителя Кремля «Царьград».

По его словам, не нужно придавать этому какую-то «апокалиптическую окраску».

В свою очередь заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook оценил падение фьючерсов на нефть.

«То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор», — заметил политик.

Отмечается, что накануне нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые снизилась до отрицательных значений. На Нью-Йоркской товарной бирже стоимость барреля достигла минус 40,32 доллара. Подобный обвал цен объясняется слабым спросом на нефть и переполненными нефтехранилищами в Соединенных Штатах.