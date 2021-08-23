«Спекулировать нельзя». Биткоину предрекли новый исторический максимум

Курс биткоина начал неделю с преодоления отметки в 50 тысяч долларов. Самая популярная криптовалюта стремится к новому историческому максимуму. Такой прогноз «360» высказал аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Биткоин в последний раз стоил дороже 50 тысяч долларов 15 мая. Голубовский заявил, что на этом рост его курса не остановится.

«Он идет на новый исторический максимум. Тема остается растущей. Фундаментально ничего не изменилось», — сообщил аналитик.

В биткоин вкладывают средства два класса инвесторов. Первая группа — это люди, которые покупают криптовалюту и держат ее. Их называют «ходлеры» (от английского hold — «держать»).

Достаточно большую долю биткоина сейчас держат компании, которые специально созданы и ориентированы на криптовалюты.

«Поэтому рынок сильный, и он будет расти. Макроэкономическая обстановка к этому располагает, потому что деньги печатаются. И Федрезерв [США] это делать не перестанет. Шесть триллионов дефицита бюджета, который они сейчас принимают, сами себя не напечатают», — отметил Голубовский.

Вторая группа инвесторов — те, кто спекулятивно покупает биткоин и расстается с ним на коррекциях, как в случае с недавним падением с 60 до 30 тысяч долларов.

«С биткоином нельзя спекулировать. Если вы верите в крипторынок, просто покупайте и держите. Иначе вас на этих качелях высадят. Были качели вниз, сейчас идут вверх», — объяснил аналитик.