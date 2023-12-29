Деньги 29 декабря 2023, 08:47 СПБ биржа приостановила торги ценными бумагами СПБ биржа временно прекратила торги ценными бумагами из-за технического сбоя Freepik

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СПБ биржа приостановила торги ценными бумагами с 7:50 по московскому времени. В системе произошел технический сбой. Об этом заявила пресс-служба торговой площадки.

Руководство СПБ биржи пообещало позже сообщить время возобновления организованных торгов.

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«Причины технического сбоя выясняются», — указали в пресс-службе.

Ранее торговая площадка попала под санкции США. В связи с этим руководство биржи обратилось к американскому Минфину и предложило ему разблокировать активы участников торгов и клиентов. СПБ биржа согласилась сократить свою долю в уставном капитале и таким образом вывести депозитарий из-под контроля. Руководство петербургской биржи также попросило американское ведомство распространить генеральную лицензию на клиентов и участников торгов и продлить срок ее действия.

Из-за санкций торговой площадке пришлось прекратить торги иностранными акциями. Окончательное решение о возобновлении операций по ценным бумагам зависит от Минфина США. СПБ Биржа являлась единственной площадкой в России для торговли иностранными акциями.