Деньги 30 ноября 2023, 12:02 СПБ Биржа обратится к Минфину США за разрешением на разблокировку активов Сердюков: СПБ Биржа решила получить разрешение Минфина США на вывод активов РИА «Новости»

Читать 360tv в

СПБ Биржа направит Минфину США обращение с просьбой разблокировать клиентские активы. Об этом заявил генеральный директор площадки Евгений Сердюков, сообщила пресс-служба биржи.

Он отметил, что над выводом активов работает команда международных юристов, специализирующихся на вопросах санкций. СПБ Биржа занимается разработкой нескольких планов для разблокировки.

Реклама

«Нашей основной стратегией является взаимодействие с Управлением по контролю за иностранными активами США (подразделение Минфина США — прим. ред.) — эта организация более известна как OFAC», — указал Сердюков.

Площадка собирается получить разрешение OFAC и полностью вернуть клиентам активы. Гендиректор СПБ Биржи назвал этот вопрос приоритетным. По его словам, приблизительные сроки опубликуют на официальном сайте площадки в ближайшее время.

Ранее глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ России Михаил Мамута сравнил ситуацию с якобы банкротством СПБ Биржи с преступлением. Он подчеркнул, что площадка не подавала документы о банкротстве. Мамута назвал ситуацию недопустимой и призвал расследовать ее.