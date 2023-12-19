Деньги 19 декабря 2023, 13:11 СПБ Биржа направила предложения по разблокировке активов клиентов в Минфин США СПБ Биржа предложила Минфину США план по разблокировке активов клиентов РИА «Новости»

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Подпавшая под санкции США СПБ Биржа направила в управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) предложение по разблокировке активов участников торгов и клиентов. Об этом площадка сообщила в своем Telegram-канале.

Все иностранные ценные бумаги, а также валюта участников торгов и клиентов находятся в СПБ Банке — расчетном депозитарии биржи. Для вывода этой структуры из-под санкций площадка готова сократить свою долю в уставном капитале и фактически вывести депозитарий из-под своего контроля.

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Также СПБ Биржа попросила распространить генеральную лицензию OFAC на клиентов и участников торгов, а также продлить срок ее действия. Кроме того площадка предложила издать отдельное разрешение для разблокировки замороженных активов.

В пресс-службе СПБ Биржи подчеркнули, что окончательное решение зависит от OFAC. Кроме того, участники могут самостоятельно подать заявки в американский Минфин для разрешения на вывод своих активов.

OFAC внесло СПБ Биржу в санкционный список 2 ноября. После этого все торги иностранными ценными бумагами на площадке приостановились.

Управление американского Минфина опубликовало лицензию для прекращения любых операций с СПБ Биржей до 31 января 2024 года. После внесения российской площадки в черные списки Минфина США контрагенты прекратили с ней всякое сотрудничество из-за опаски вторичных санкций.