S&P понизило рейтинг более 50 российских компаний и корпораций

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте 52 российских корпораций. Об этом сообщило РИА «Новости».

По имеющимся данным, рейтинг компаний снижен с «ВВВ-» до «ССС-». В списке таких компаний оказались «Лукойл», «Газпром», «Роснефть», «Ростелеком», «Мегафон», X5 Group, «Яндекс», РЖД и многие другие.

Отмечается, что снижение рейтинга произошло на фоне проведения военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины и последовавшего вслед за этим жесткого санкционного давления со стороны стран Европы, США и мира.

Кроме того, S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы до «ССС-» с «ВBB-» и поместило его в список на пересмотр с возможностью понижения. Это связано с понижением кредитного рейтинга России на прошлой неделе.

Ранее агентство S&P Global Ratings заявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга России в иностранной валюте до уровня «CCC-». На показатель повлияли западные санкций, в том числе против Центробанка. В агентстве сочли, что из-за ограничительных мер валютные резервы РФ сократились вдвое, включая депозиты в иностранной валюте и ценные бумаги в США, Евросоюзе и Японии.