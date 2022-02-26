S&P понизило кредитный рейтинг России до «BB+»

Международное рейтинговое агентство S&P понизило рейтинги России. Такие данные следуют из сообщений на сайте агенства.

По имеющимся данным, суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте был снижен с «BBB-» до «ВВ+». Долгосрочный рейтинг в национальной валюте снижен с «ВВВ» до «ВВВ-».

При этом рейтинги помезения в список CreditWatch, что говорит о том, что он находится на пересмотре и может быть еще снижен.

Одновремено с этим S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и местной валюте с «B» до «B-»,

Ранее сообщалось, что агентство Moody’s направило на пересмотр рейтинги России и Украины. Суверенный рейтинг России в настоящее время находится на уровне «Ваа3», а рейтинг Украины на уровне «В3». Рейтинги могут быть пересмотрены в сторону понижения. Это происходит в связи со специальной операциена Украине.

О начале специальной операции по демилитаризции Украины объявил рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин по просьбе руководства вновь признанных Россией Донецкой и Луганской народных республик. Российская армия высокоточными ударами уничтожает объекты военной инфраструктуры по всей Украине. По данным Минобороны РФ, мирным жителям эта операция ничем не грозит.