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    16 января 2021, 01:56

    S&P обновило кредитный рейтинг России

    Кирилл Фролов

    Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги России по обязательствам в рублях и иностранной валюте. Об этом сообщила пресс-служба организации.
    S&P обновило кредитный рейтинг России

    Рейтинги России в иностранной валюте оставили на уровне «BBB-/A-3». Долгосрочные и краткосрочные рейтинги в национальной валюте — на уровне «BBB/A-2». Прогноз по долгосрочным обязательствам агентство считает стабильным.

    В обоих случаях российские ценные бумаги оцениваются как инвестиционный продукт (в отличие от спекулятивного).

    «BBB-» — это самый низкий рейтинг инвестиционной категории.

    Рейтинг BBB находится на одну ступеньку выше.

    Министр финансов России Антон Силуанов отметил важность сохранения рейтинга в ситуации, когда в 2020 году больше половины стран мира «столкнулись с понижением рейтинга, прогноза по нему по крайней мере от одного из агентств „большой тройки“», сообщил ТАСС.

    По словам министра, консервативное бюджетное планирование, политика ЦБ и механизм бюджетного правила «являются залогом устойчивости российской экономики в условиях внешних шоков».