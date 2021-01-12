Создать антикризисный фонд за счет прогрессивного налога предложили в ВШЭ
Заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов предложил создать антикризисный фонд за счет прогрессивного подоходного налога. По его словам, стимулировать внутренний спрос не обязательно средствами ФНБ, пишет сайт NEWS.ru.
Как считает Миронов, пропасть между бедными и состоятельными людьми в последние годы лишь растет.
«У нас очень высокое неравенство доходов — 10% населения владеет 80% национального богатства. Даже в США этот показатель ниже, там 10% владеют 70% богатства, в Китае — 60%», — заметил экономист.
Он уточнил, что среди крупнейших стран в нашем государстве самый большой уровень неравенства. Специалист отметил, что пополнять параллельный фонд можно в первую очередь из налогов рублевых миллиардеров.