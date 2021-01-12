Создать антикризисный фонд за счет прогрессивного налога предложили в ВШЭ

Как считает Миронов, пропасть между бедными и состоятельными людьми в последние годы лишь растет.

«У нас очень высокое неравенство доходов — 10% населения владеет 80% национального богатства. Даже в США этот показатель ниже, там 10% владеют 70% богатства, в Китае — 60%», — заметил экономист.

Он уточнил, что среди крупнейших стран в нашем государстве самый большой уровень неравенства. Специалист отметил, что пополнять параллельный фонд можно в первую очередь из налогов рублевых миллиардеров.