Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на 30,6 млрд долларов

По данным издания, 23 россиянина оказались в списке 500 богатейших людей планеты.

В топ-листе значатся гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин (24,3 млрд), акционер СИБУРа и НОВАТЭКа Леонид Михельсон (23,1 млрд), владелец НЛМК и Universal Cargo Logistics Holding Владимир Лисин (20,4 млрд), Алексей Мордашов (18,7 млрд), Вагит Алекперов (18,6 млрд), Геннадий Тимченко (17,4 млрд) и другие состоятельные люди из РФ.