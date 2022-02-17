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    17 февраля 2022, 16:23

    Совкомбанк зарегистрировал рамочную программу выпуска еврооблигаций на 5 млрд долларов

    Ольга Назаркина

    Совкомбанк зарегистрировал на ирландской бирже рамочную программу выпуска еврооблигаций. Ее объем составил пять миллиардов долларов, сообщили представители финансовой организации.

    Совкомбанк зарегистрировал рамочную программу выпуска еврооблигаций на 5 млрд долларов

    Программа рассчитана на пять лет. Она предполагает выпуск ценных бумаг трех типов. Среди них — вечные субординированные (Т1), 10-летние субординированные (Т2) и старшие еврооблигации, включая зеленые и социальные.

    Организаторами программы вместе с Совкомбанком выступили JP Morgan и Ренессанс Капитал. Трасти и платежным агентом стал Bank of New York Mellon. Документы по сделке подготовили международные юридические фирмы Latham & Watkins и Baker McKenzie.

    В пресс-службе пояснили, что фактический выпуск еврооблигаций могут организовать как организаторы, так и банки — ключевые партнеры, с которыми Совкомбанк сотрудничает по синдицированному кредитованию и другим продуктам. Среди них, в частности, Citi, HSBC, ING Bank, Raiffeisen Bank, Societe General и UniCredit.

    Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский отметил, что в минувшем году организация разместила два выпуска облигаций. В обоих случаях иностранные институциональные инвесторы проявили повышенный интерес к ценным бумагам. На пике спрос превышал предложение в два раза, подчеркнул он.

    В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций Совкомбанка. Их общий объем составляет 1,2 миллиарда долларов. Из них 62% приобрели инвесторы из США и стран Евросоюза, сред них есть пенсионные фонды, страховые компании и институциональные инвесторы.