Совкомбанк зарегистрировал рамочную программу выпуска еврооблигаций на 5 млрд долларов

Совкомбанк зарегистрировал на ирландской бирже рамочную программу выпуска еврооблигаций. Ее объем составил пять миллиардов долларов, сообщили представители финансовой организации.

Программа рассчитана на пять лет. Она предполагает выпуск ценных бумаг трех типов. Среди них — вечные субординированные (Т1), 10-летние субординированные (Т2) и старшие еврооблигации, включая зеленые и социальные.

Организаторами программы вместе с Совкомбанком выступили JP Morgan и Ренессанс Капитал. Трасти и платежным агентом стал Bank of New York Mellon. Документы по сделке подготовили международные юридические фирмы Latham & Watkins и Baker McKenzie.

В пресс-службе пояснили, что фактический выпуск еврооблигаций могут организовать как организаторы, так и банки — ключевые партнеры, с которыми Совкомбанк сотрудничает по синдицированному кредитованию и другим продуктам. Среди них, в частности, Citi, HSBC, ING Bank, Raiffeisen Bank, Societe General и UniCredit.

Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский отметил, что в минувшем году организация разместила два выпуска облигаций. В обоих случаях иностранные институциональные инвесторы проявили повышенный интерес к ценным бумагам. На пике спрос превышал предложение в два раза, подчеркнул он.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций Совкомбанка. Их общий объем составляет 1,2 миллиарда долларов. Из них 62% приобрели инвесторы из США и стран Евросоюза, сред них есть пенсионные фонды, страховые компании и институциональные инвесторы.