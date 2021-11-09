Совкомбанк выступил организатором синдицированного кредита для казахстанского банка Группы Хоум Кредит

Совкомбанк в роли первоначального кредитора и кредитного управляющего выступил организатором синдицированного кредита для ДБ АО «Банк Хоум Кредит», одного из ведущих банков, специализирующихся на предоставлении потребительских кредитов в Казахстане.

Кредитное соглашение на первоначальную сумму в размере 100 миллионов долларов США было подписано сроком на 24 месяца. Кредитное соглашение также содержит опции продления срока кредита до 36 месяцев и увеличения общей суммы кредита до 150 миллионов долларов США. Соглашение регулируется английским правом, юридическое сопровождение вела компания Herbert Smith Freehills CIS LLP. Привлеченные средства планируется направить на дальнейшее развитие основной деятельности «Банк Хоум Кредит» — розничного кредитования.

«Совкомбанк обладает длительной историей партнерских взаимоотношений с группой „Хоум Кредит“ и рад поддержать ДБ АО „Банк Хоум Кредит“ в организации нового масштабного кредита», — отметил Михаил Автухов, заместитель председателя, член правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса ПАО «Совкомбанк».

В «Банк Хоум Кредит» считают сделку с Совкомбанком подтверждением выигрышной стратегии.

«Вторая сделка с Совкомбанком является подтверждением выигрышной стратегии банка, его стабильного финансового состояния, а также устойчивости бизнес-модели международной группы „Хоум Кредит“ и ее адаптации к условиям ведения бизнеса в Казахстане. Наша сделка является ярким свидетельством инвесторского интереса как к страновому риску Казахстана в целом, так и к нашему банку в частности. Благодарим Совкомбанк за высокий уровень организации сделки синдицированного кредита», — сказал Кирил Бачваров, финансовый директор и член правления ДБ АО «Банк Хоум Кредит».