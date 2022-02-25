Совкомбанк временно остановил выдачу ипотеки

Россияне временно не смогут взять ипотечный кредит в Совкомбанке. Такое заявление сделали в пресс-службе организации.

Банк принял решение временно остановить выдачу данных кредитов. Такое решение обусловлено неопределенностью, которая возникла на российском рынке.

«Банк временно не будет выдавать ипотечные кредиты на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынках, а также на покупку коммерческой недвижимости», — сказано в сообщении.

Пресс-служба финансовой организации также добавила, что такие же условия затронут и программу рефинансирования ипотечных кредитов. При этом для тех россиян, которые уже оформили договор на жилье в этом банке, их условия не изменятся. В Совкомбанке также добавили, что после стабилизации ситуации на финансовом рынке выдача ипотеки возобновится.

Карты российских банков, которые попали под санкции Запада, прекратят работу с сервисами Apple Pay и Google Pay. Такое заявление ранее сделали в Центральном банке России.