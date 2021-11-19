Совкомбанк впервые разместит на Мосбирже рублевые облигации Узнацбанка

Совкомбанк выступит организатором дебютного выпуска рублевых облигаций крупнейшего коммерческого банка Узбекистана Узнацбанка (НБУ). Об этом сообщили представили финансовой организации.

Ранее возможность размещения на Московской бирже рублевых облигаций Узнацбанка согласовал ЦБ РФ. Регулятор допустил к размещению и публичному обращению в России четырех выпусков облигаций НБУ.

До конца этого года Узнацбанк планирует разместить на Московской бирже дебютный выпуск рублевых облигаций.

В Совкомбанке подчеркнули, что Центробанк принял такое решение в отношении облигаций иностранного коммерческого банка впервые, поэтому это размещение станет первым в истории выходом банка из Узбекистана на российский долговой рынок.

Сейчас НБУ ведет поэтапную подготовку первого выпуска облигаций на российском рынке с момента подписания соглашения о допуске ценных бумаг эмитентов Узбекистана на российский рынок.

Соглашение о допуске ЦБ РФ и Агентство по развитию рынка капитала Узбекистана заключили еще в апреле, а в мае Узнацбанк провел отбор банков-организаторов для подготовки размещения. В их число вошли Совкомбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк и дочерний банк НБУ в России — Азия-Инвест банк. Необходимые соглашения были подписаны в рамках форума «Узбекистан: итоги и перспективы экономических реформ» в сентябре.

Перед размещением дебютных облигаций НБУ вместе с банками-организаторами прошел процедура идентификации (KYC) на Мосбирже и получил заключение о возможности допуска облигаций к публичному размещению и обращению в России.

Сейчас завершается работа по присвоению Узбекистану и Узнацбанку кредитных рейтингов одного из аккредитованных российских рейтинговых агентств.

Зампредседателя, член правления и руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов подчеркнул, что размещение НБУ без преувеличения является знаковым событием на российском фондовом рынке.

«Иностранные коммерческие банки и узбекские заемщики в целом еще не размещали рублевые облигации на Московской бирже. Но главное, <…> что выход крупнейшего, системно значимого банка Узбекистан послужит дополнительным стимулом для развития торгово-экономических отношений между нашими странами», — сказал он.

Узнацбанк был основан в 1991 году и на сегодняшний день является крупнейшим коммерческим банком в Узбекистане. НБУ полностью принадлежит государству и является системно значимым банком республики.

Организация предлагает полный спектр кредитных, финансовых, расчетно-кассовых и других банковских услуг. НБУ представлен на международных рынках капитала. В 2020 году банк разместил 300 миллионов долларов облигаций на Лондонской бирже в сегменте Main Market. S&P Global Ratings и Fitch Ratings присвоили НБУ рейтинг «BB-» (прогноз стабильный).